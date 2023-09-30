Суспільство

Жовтень в Україні розпочнеться невеликими короткочасними дощами

30 Вересня 2023 20:30
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В Україні в неділю, 1 жовтня, у північних, Вінницькій, уночі та західних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ; на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, у Криму та на узбережжі морів 15-20°; вдень у західних і північних областях 16-21°, на решті території 22-27°.

У Києві 1 жовтня невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-14°, вдень близько 20°.

У понеділок, 2 жовтня, в Україні без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, на півдні 11-16°, у західних і північних областях 5-10°; вдень 15-20°, на півдні та сході 18-23°.

У Києві 2 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-10° тепла; вдень 18-20°.


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