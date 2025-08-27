Жінкам-депутаткам місцевих рад дозволили виїжджати за кордон

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Реклама

Реклама

“Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади”, — зазначила Свириденко.

Доповнено. Депутат місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної , обласної) ради – це неоплачувана діяльність. Тож законодавство не забороняє працювати на інших роботах, зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування. Наприклад, депутатка місцевої ради може бути вчителькою чи лікаркою. В такому випадку вона може перетинати кордон.

Але якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження.