        Суспільство

        Жінкам-депутаткам місцевих рад дозволили виїжджати за кордон

        Федір Олексієв
        27 Серпня 2025 15:13
        читать на русском →
        Засідання Кабінету міністрів України / Фото: Telegram/Юлія Свириденко
        Засідання Кабінету міністрів України / Фото: Telegram/Юлія Свириденко

        Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати за кордон під час воєнного стану.

        Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

        Реклама
        Реклама

        “Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади”, — зазначила Свириденко.

        Доповнено. Депутат місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної , обласної) ради  – це неоплачувана діяльність. Тож законодавство не забороняє працювати на інших роботах, зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування. Наприклад, депутатка місцевої ради може бути вчителькою чи лікаркою. В такому випадку вона може перетинати кордон. 

        Але якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини