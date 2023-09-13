Політика

Зеленський зустрінеться з Дудою: говоритимуть про зернову кризу

13 Вересня 2023 08:46
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зеленський, зерно, дуда

Голова канцелярії польського президента Павел Шрот анонсував зустріч Анджея Дуди з президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом. 

Про це він розповів в ефірі RMF FM.

Шрот зазначив, що президент Дуда найближчим часом зустрінеться з українським лідером, але не став вдаватися в деталі.

“Я не хочу забігати наперед, тому що маю свої дані, але різні міркування безпеки також відіграють роль. Президент Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни, він перебуває під загрозою терористичної атаки з боку Росії” – сказав Шрот, відповідаючи на запитання про те, коли може відбутися зустріч двох президентів.

В ефірі радіостанції Шрот також заявив, що президент Дуда підтримує позицію польського уряду щодо одностороннього продовження ембарго на український агроімпорт.

“Переслідуючи свої національні інтереси, Польща вирішила закрити польський ринок для українського зерна, тому що Польщі це зерно не потрібне. Це зерно дуже потрібне країнам, яким загрожує голод внаслідок потрясінь, пов’язаних з російською агресією проти України…, і транспортування цього українського зерна через Польщу до цих країн має бути полегшене”, – сказав глава кабінету Анджея Дуди.


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