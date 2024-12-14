Політика

Зеленський закликав партнерів посилити допомогу Україні для захисту від російських атак з повітря
14 Грудня 2024 12:58
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зеленський, ппо
Прикордонник біля “локаційно втраченого” дрона типу “Гербера” / Фото ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку українським захисникам неба за їхню відвагу та ефективність у боротьбі з російськими ударами. У своєму дописі на Facebook він повідомив, що цієї ночі ворог випустив понад 130 ударних дронів, з яких близько 60 були знищені, а понад 70 локаційно втрачені.

Зеленський подякував зенітним ракетним військам, авіації, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам за їхню працю та зазначив, що, незважаючи на ефективну протидію, не всі загрози вдалося нейтралізувати.

Президент підкреслив, що Україні необхідно більше систем протиповітряної оборони, зокрема “Петріотів”, ракет до них, а також посилення санкцій проти Росії. Він закликав міжнародну спільноту допомогти Україні в боротьбі за безпеку її людей та інфраструктури.


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