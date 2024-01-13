Зеленський їде в Давос. Його виступ запланований на 16 січня

Президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) 16 січня, повідомила пресслужба форуму.

Як зазначають організатори, президент України буде особисто присутнім і виступатиме в межах дискусійної панелі під назвою “Досягнення безпеки та співпраці у фрагментованому світі”.

Водночас із Зеленським у межах панелі участь візьмуть економіст і засновник Всесвітнього економічного форуму в Давосі Клаус Мартін Швааб, а також директор форуму Бренде Берге.

Всесвітній економічний форум у Давосі відбудеться з 15 до 19 січня.