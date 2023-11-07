Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компаній, пов’язаних з російським олігархом Фрідманом

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 7 листопада про санкції проти дев’яти компаній, пов’язаних з російським олігархом Михайлом Фрідманом та його партнерами.

Відповідний указ №739/2023 оприлюднили на сайті глави держави.

Як зазначається, ініціатором обмежень виступила Служба безпеки України.

Відтак, під санкції РНБО на 10 років потрапили:

Sogeral Foundation;

Haberfield Limited;

Slavisilla Holdings Limited;

Dendar Investment Fund Limited.

Водночас Рада нацбезпеки запровадила обмеження на 2 роки проти:

Alfa Finance Holdings Limited;

Erasmony Limited;

Rissa Investments Limited;

International Distribution Systems Limited;

CTF Holdings S.A.

Санкції передбачають: