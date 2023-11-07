Політика

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компаній, пов’язаних з російським олігархом Фрідманом

7 Листопада 2023 16:47
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санкції

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 7 листопада про санкції проти дев’яти компаній, пов’язаних з російським олігархом Михайлом Фрідманом та його партнерами.

Відповідний указ №739/2023 оприлюднили на сайті глави держави.

Як зазначається, ініціатором обмежень виступила Служба безпеки України.

Відтак, під санкції РНБО на 10 років потрапили:

  • Sogeral Foundation;
  • Haberfield Limited;
  • Slavisilla Holdings Limited;
  • Dendar Investment Fund Limited.

Водночас Рада нацбезпеки запровадила обмеження на 2 роки проти:

  • Alfa Finance Holdings Limited;
  • Erasmony Limited;
  • Rissa Investments Limited;
  • International Distribution Systems Limited;
  • CTF Holdings S.A.

Санкції передбачають:

  • блокування активів;
  • запобігання виведенню капіталу з України;
  • заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.

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Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компаній, пов’язаних з російським олігархом Фрідманом
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