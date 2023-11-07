Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компаній, пов’язаних з російським олігархом Фрідманом

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 7 листопада про санкції проти дев’яти компаній, пов’язаних з російським олігархом Михайлом Фрідманом та його партнерами.
Відповідний указ №739/2023 оприлюднили на сайті глави держави.
Як зазначається, ініціатором обмежень виступила Служба безпеки України.
Відтак, під санкції РНБО на 10 років потрапили:
- Sogeral Foundation;
- Haberfield Limited;
- Slavisilla Holdings Limited;
- Dendar Investment Fund Limited.
Водночас Рада нацбезпеки запровадила обмеження на 2 роки проти:
- Alfa Finance Holdings Limited;
- Erasmony Limited;
- Rissa Investments Limited;
- International Distribution Systems Limited;
- CTF Holdings S.A.
Санкції передбачають:
- блокування активів;
- запобігання виведенню капіталу з України;
- заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.