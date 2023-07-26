Політика

Зеленський вніс пропозицію про продовження воєнного стану та мобілізації

26 Липня 2023 20:40
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Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду пропозицію затвердити його укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Про це повідомив сайт парламенту.

Пропозиція внесена у середу 26 липня.

У відповідних законопроектах пропонується, щоб воєнний стан і мобілізацію було продовжено з 18 серпня ще на 90 днів, тобто до середини листопада.

Минулого разу президент продовжував воєнний стан і мобілізацію також на три місяці.

Як повідомив депутат Верховної Ради Ярослав Железняк, найближчими днями парламент планує підтримати ці укази.


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