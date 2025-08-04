        Суспільство

        Зеленський відвідав 92-гу бригаду на Харківщині: мета поїздки

        Галина Шподарева
        4 Серпня 2025 18:55
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        Володимир Зеленський / Скриншот
        Володимир Зеленський / Скриншот

        Сьогодні, 4 серпня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка, які тримають ділянку фронту в районі села Липці на Харківщині.

        Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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        З керівництвом підрозділу президент обговорив оборону на ділянці відповідальності, підготовку бійців, їхній моральний стан та забезпечення потреб військових.

        Нагородження бійців 92 ОШБр / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Перед цим Зеленський відвідав 57-му бригаду на Вовчанському напрямку. Бійців обох підрозділів глава держави відзначив державними нагородами.

        “В обох бригадах дуже відверто поговорили. І про те, як уже працюють важливі рішення, які були ухвалені, зокрема про пряме фінансування для бригад — передусім фінансування на дрони. Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само самостійно — за своїми потребами, за своїм вибором – купувати також пікапи, інші необхідні засоби”, — сказав Зеленський.

        Президент повідомив, що завтра планує зібрати Ставку для обговорення отриманої від військових інформації.  


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