Зеленський: Відчувається, що ЗСУ стають міцнішими

У традиційному вечірньому зверненні президент Україні повідомив про зустріч з Головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

“Сьогодні говорили з Головкомом Сирським, оперативну ситуацію проговорили детально: наявні наші можливості, наявні загрози. Відчувається, що Збройні Сили України стають міцнішими”, – зазначив Зеленський.

Він також окремо відзначив воїнів, які бʼються на передовій – на землі: кожен солдат, кожен командир. Особливо на тих напрямках, де найбільш інтенсивні бої. “Покровський, Курахівський, Донецька область, Купʼянський напрямок, південь. Дякую всім нашим бригадам, усім бойовим підрозділам, які знищують окупанта, забезпечують для нас більшу стабільність на фронт”, – підкреслив Зеленський.