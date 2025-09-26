Зеленський: у ході Добропільської контрнаступальної операції звільнено понад 168 км², втрати росіян сягають 3 тисяч

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати військової наради, під час якої обговорювали ситуацію на фронті, у прикордонних районах та перебіг Добропільської контрнаступальної операції.

За словами глави держави, від початку операції українські війська звільнили 168,8 км² території, ще 187,7 км² були зачищені від диверсійних груп противника. «Загальні втрати росіян тільки в межах цієї нашої операції вже майже 3 тисячі осіб, і більшість – це безповоротні втрати», – наголосив Зеленський. Він додав, що триває й поповнення обмінного фонду для України.

Окрему увагу приділили ситуації в Куп’янську та на Харківщині й Донеччині загалом. Також головнокомандувач ЗСУ доповів про збиття російського Су-34 на Запоріжжі. «Саме цей літак разом з іншими застосовували росіяни для ударів авіабомбами по Запоріжжю, по інших наших містах і селах. Будемо й надалі цілком справедливо знищувати російську військову авіацію», – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна працює з партнерами над посиленням захисту неба. За підсумками останніх зустрічей у Нью-Йорку Міністерство оборони та дипломати отримали відповідні доручення.

Крім того, на нараді обговорили інциденти з безпілотниками на українсько-угорському кордоні. За словами Зеленського, українські військові зафіксували розвідувальні дрони, ймовірно угорського походження, які могли збирати дані про промисловий потенціал у прикордонних районах. Президент доручив перевірити всі факти та невідкладно доповісти про кожен випадок.