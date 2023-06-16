Зеленський скликає засідання РНБО: що розглядатимуть?

Президент України Володимир Зеленський скликає на 23 червня чергове засідання Ради національної безпеки та оборони, повідомляє прес-служба відомства.

Відомо, що на засіданні планується розглянути питання подолання проявів корупції у системі правосуддя, а також будуть заслухані результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак.

Як інформують в РНБО, доповідачами на засіданні виступлять: голова Служби безпеки України Василь Малюк, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Тема перевірки укриттів була винесена на засідання РНБО не випадково. Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що була оприлюднена підсумкова доповідь щодо готовності та неготовності укриттів по всій країні, у найбільших містах і в Києві.

«Результати, м’яко кажучи, невтішні. На п’ятницю будуть підготовлені відповідні проекти рішень – і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту для наших людей в усіх українських містах», – сказав Зеленський.

10 червня міністр із питань стратегічних галузей промисловості, визначений від уряду відповідальним за перевірку укриттів Олександр Камишін також казав, що «результати – невтішні». За його словами, до стану лише 15% укриттів у Києві не виникло зауважень. У КМДА днем пізніше заявили, що ситуація з непридатними укриттями чи тими, що потребують облаштування, залежить від «сфер управління». Придатним у столичній адміністрації назвали 65% укриттів і 21% – тих, що можуть бути укриттями за умови належного облаштування.

Уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні після того, як внаслідок падіння уламків ракет у Києві в ніч на 1 червня загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.