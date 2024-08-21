Політика

Зеленський розповів Вселенському Патріарху про закон щодо заборони діяльності УПЦ МП
21 Серпня 2024 20:00
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зеленський, церква
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Зеленський розповів про ухвалений Верховною Радою закон щодо духовної незалежності України, який підтримала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, повідомляє Офіс президента.

“Незалежна країна, незалежний народ мають бути незалежними також і духовно. Сьогодні Москва втрачає ще один важіль впливу на Україну та українців”, – сказав президент. 

Він запевнив, що держава й надалі забезпечуватиме зміцнення православ’я в Україні та сприятиме відкритому діалогу між церквами. 

Також Зеленський поновив запрошення Вселенському Патріарху відвідати Україну з візитом.


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