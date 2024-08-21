Зеленський розповів Вселенському Патріарху про закон щодо заборони діяльності УПЦ МП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Зеленський розповів про ухвалений Верховною Радою закон щодо духовної незалежності України, який підтримала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, повідомляє Офіс президента.

“Незалежна країна, незалежний народ мають бути незалежними також і духовно. Сьогодні Москва втрачає ще один важіль впливу на Україну та українців”, – сказав президент.

Він запевнив, що держава й надалі забезпечуватиме зміцнення православ’я в Україні та сприятиме відкритому діалогу між церквами.

Також Зеленський поновив запрошення Вселенському Патріарху відвідати Україну з візитом.