Політика

Зеленський розповів Конгресу США про “план перемоги”
24 Вересня 2024 07:08
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зеленський, сша
Володимир Зеленський на полях Асамблеї ООН / ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США на полях Генеральної Асамблеї ООН і розповів про свій “план перемоги”.

Про це повідомляє Офіс президента.

В ОП зазначили, що на зустрічі були присутні члени Сенату США Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та член Палати представників Грегорі Мікс.

У повідомленні йдеться про те, що учасники зустрічі окрему увагу приділили “плану перемоги”, який уже цього тижня Володимир Зеленський представить президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом кандидатам у президенти.

“Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску Росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень Путіна”.

Крім того, Зеленський детально розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області, потреби українських воїнів і важливість вчасного постачання оборонних пакетів.

Під час зустрічі також обговорили перспективи реалізації проєктів із відбудови. Напередодні зими одним із ключових напрямів є посилення української енергетичної системи. Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що важливо посилювати санкції проти РФ.

“Ми вдячні за підтримку обом партіям і обом палатам Конгресу США, Президенту Байдену. І, звичайно, ми тут, щоб подякувати вашому народу”.


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