Зеленський розповів, коли закінчиться війна

Війна в Україні закінчиться після того, як росіяни виведуть свої війська з нашої території та почнуть поважати право українців на свободу.

Про це заявив президент Володимир Зеленського в інтерв’ю RTP.

Глава держави не виключив, що для закінчення війни повинен відбутися певний діалог. Проте це станеться лише після того, коли “росіяни почнуть поважати наше право жити на нашій землі, і російські сили покинуть нашу територію в повному обсязі”.

При цьому Зеленський не допускає жодних прямих переговорів з Москвою, поки не будуть виконані умови України.

“У нас є дуже чітка позиція, і ця позиція закладена в нашій формулі миру, яка має 10 пунктів. Завершення війни передбачається після виконання всіх цілком чесних, справедливих пунктів, які базуються на резолюції ООН”, – пояснив президент.

Також Зеленський не виключає, що війна може закінчитися цього року, але це залежить від багатьох факторів. Зокрема, і від успішності контрнаступу.

Президент також нагадав португальським журналістам про атаки на енергетичну інфраструктуру України минулої зими, назвавши їх тероризмом. А обстріли лікарень російськими окупантами він назвав геноцидом українського народу.