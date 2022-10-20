Зеленський: Росія провокує нову хвилю міграції українців до країн ЄС

Росія, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру в Україні, провокує нову хвилю міграції українців до країн Європейського Союзу, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв’язку перед учасниками саміту Європейської Ради.

“Росія провокує нову хвилю міграції українців до країн ЄС. Російський терор проти наших енергооб’єктів спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою та теплом цієї осені та взимку, і щоб більша кількість українців поїхала до європейських країн”, — заявив Зеленський.

За його словами, Росія як держава-терорист вже погіршила соціальні умови в європейських країнах, але хоче зробити їх іще більш поганими. І на це, наголосив президент, необхідно негайно відповідати.