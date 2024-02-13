Суспільство

Зеленський призначив заступника Залужного на нову посаду

13 Лютого 2024 20:12
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кадри, армія
Євген Мойсюк / Фото: ДШВ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку сил оборони України.

Відповідний указ №79/2024 опубліковано на сайті глави Української держави у вівторок.

Євген Мойсюк у 2011-2014 рр. був командиром парашутно-десантного батальйону 25 окремої повітряно-десантної бригади. У 2014 – 2018 рр. – командир 81 окремої аеромобільної бригади.

З 2018 р. до 2019 р. був першим заступником командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, а у 2019-2021 рр. – командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ.

5 грудня 2019 року йому присвоєно звання генерал-лейтенанта.

Із серпня 2021 р. – заступник Головнокомандувача Збройних Сил України.


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