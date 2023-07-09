Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії України

Напередодні, прибувши до Львова після повернення з Туреччини разом із командирами «Азова», президент Володимир Зеленський призначив Олександра Півненка новим командувачем Національної гвардії України.

За словами Зеленського, Півненко — бойовий офіцер, який відзначився у боях, зокрема за Бахмут. Колишній керівник Нацгвардії України Юрій Лебідь продовжить роботу у МВС, повідомив президент країни.

24 березня Зеленський присвоїв 37-річному Півненку, який до цього керував однією із бригад Нацгвардії, звання Героя України.