Політика

Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії України

9 Липня 2023 08:43
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Напередодні, прибувши до Львова після повернення з Туреччини разом із командирами «Азова», президент Володимир Зеленський призначив Олександра Півненка новим командувачем Національної гвардії України.

За словами Зеленського, Півненко — бойовий офіцер, який відзначився у боях, зокрема за Бахмут. Колишній керівник Нацгвардії України Юрій Лебідь продовжить роботу у МВС, повідомив президент країни.

24 березня Зеленський присвоїв 37-річному Півненку, який до цього керував однією із бригад Нацгвардії, звання Героя України.


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