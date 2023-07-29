Зеленський відвідав позиції ССО під Бахмутом

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку.
“Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую!”, – написав він у соцмережі.
Зеленський також зауважив, що наразі не зможе розповісти про деталі актуальних операцій ССО – “лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне”.
Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2023
Хоч деталей про актуальні… pic.twitter.com/mmSmdSS2n4