Політика

Зеленський відвідав позиції ССО під Бахмутом

29 Липня 2023 13:36
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Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку.

“Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую!”, – написав він у соцмережі.

Зеленський також зауважив, що наразі не зможе розповісти про деталі актуальних операцій ССО – “лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне”.


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