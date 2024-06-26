Політика

Зеленський приїхав на Донеччину 
26 Червня 2024 10:45
донецька область, зеленський
Володимир Зеленський / Telegram

26 червня Володимир Зеленський прибув на Донеччину і заявив, що у Києві відбудеться “окрема розмова” з урядовцями, які повинні бути поблизу фронту та додав, що зробить відповідні висновки. 

Про це повідомив Зеленський у соцмережах.

“Донеччина. Разом із нашими воїнами, разом із головкомом Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим. Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій.

ув радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував і нашим бойовим медикам.

Провів тут, на Донеччині, нараду щодо безпеки та підтримки людей – детальну нараду. Багато питань. І щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла.

І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки”.


Актуальне відео
ТОП-новини
26 Червня 2024 10:45

Зеленський приїхав на Донеччину 
26 Червня 2024 10:22

Меру Мукачева і голові райради повідомили про підозру
26 Червня 2024 07:14

Із засновника WikiLeaks Ассанжа зняли всі обвинувачення
25 Червня 2024 21:58

Україна повернула з російського полону 90 воїнів
25 Червня 2024 21:20

Росіяни використовують Харків як плацдарм для випробувань модифікованих боєприпасів, – Синєгубов
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки