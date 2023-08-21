Суспільство

Зеленський приїхав до Греції

21 Серпня 2023 18:55
читать на русском →
греція, зеленський

Президент Володимир Зеленський увечері понеділка приїхав у Грецію, де у нього заплановані кілька зустрічей.

Про це президент повідомив у своєму Telegram.

“Продовжуємо візитом у Грецію. Вже прибули. Зустріч із президенткою Катеріною Сакелларопулу, ґрунтовні переговори з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією”.

За його словами, обговорювати планують “все, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі”.

Президент візьме участь у саміті Україна- Балкани, де на зустрічі з лідерами говоритиме про європейську та євроатлантичну інтеграцію, оборонну співпрацю та безпеку.

Крім того, плануються окремі переговори щодо двосторонніх питань, а також зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Грецьке Protothema пише, що о 18:10 починається зустріч Зеленського з прем’єром Кіріакосом Міцотакісом у палаці Максімос – офіційній резиденції прем’єра, після зустрічі плануються заяви для преси. 

Зустріч з президенткою Греції запланована на 19:50.

Після того Зеленський буде серед гостей неформальної вечері, на якій очікують лідерів країн Західних Балкан та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Серпня 2023 19:19

Бербок вважає, що рішення про надання Україні ракет Taurus потрібно ухвалити швидше
21 Серпня 2023 17:32

Дрон пошкодив літак на військовому аеродромі в РФ
21 Серпня 2023 15:04

СБУ заарештувало майно російського генерала в Україні на суму понад 1 мільярд гривень
21 Серпня 2023 13:43

Справа екскерівника СБУ Харківщини Дудіна: суддя взяв самовідвід
21 Серпня 2023 12:27

На півдні маємо успіхи, – Маляр
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки