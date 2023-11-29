Зеленський прибув на Одещину

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Одеської області. Головна мета поїздки глави держави – захист регіону.

“Сьогодні працюємо на Одещині. Розпочали з доповідей військових і наради щодо захисту регіону. Багато важливих питань”, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що під час нарад в Одеській області обговорять ведення бойових дій у межах відповідальності ОСУВ “Одеса”, ситуацію у Чорному морі, безпеки “зернового коридору” та протиповітряну оборону. Зокрема, йдеться про прикриття Одеси з повітря, інфраструктури “зернового коридору” та військових бригад.

Крім того, глава держави зустрівся з українського захисниками, які стоять на обороні півдня нашої країни.

“Сьогодні поспілкувався з воїнами, які захищають Південь України, вручив їм державні нагороди. Дякую за службу, за збиті ворожі цілі, за сміливість і самовідданість у захисті нашої держави та людей”, – додав Зеленський.