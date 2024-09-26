Політика

Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США
26 Вересня 2024 20:52
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зеленський, сша
Президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США / Фото: ОФіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США.

Як повідомив президента, мета зустрічі – обговорити ключові пункти Плану перемоги.

“Це має бути нашим спільним досягненням – перемога заради свободи, без жодних компромісів ціною свободи. Тут, у столиці США, ми маємо багато друзів, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність. Дякую кожному члену Сенату за таку підтримку”, – повідомив Зеленський.

26 вересня Зеленський розпочав візит до столиці США Вашингтону, у плані президента була зустріч з двопартійною делегацією Сенату (яка відбулась) та зустріч із законодавцями від республіканської та демократичної партії у Палаті представників.

Далі президент зустрінеться зі своїм колегою Джозефом Байденом. Вони обговорять ситуацію в Україні та питання подальшої підтримки. Очікується, що саме під час цієї зустрічі Зеленський покажу американському лідеру свій план перемоги. 

Також у президента України запланована окрема зустріч з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Ймовірно, вона відбудеться після переговорів з Байденом.


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