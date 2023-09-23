Зеленський провів зустріч із керівником Судану

Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Перехідної суверенної ради Судану Абделем Фаттам аль-Бурханом. Зустріч відбулася в аеропорту Шаннон в Ірландії.
“Дякую за послідовну підтримку Суданом суверенітету та територіальної цілісності України. Обговорили спільні виклики безпеки, а саме діяльність незаконних збройних формувань, що фінансуються Росією. Запросив підтримати ініціативу Grain from Ukraine та взяти участь у нинішньому саміті. Розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та Африки”, – прокоментував підсумки зустрічі Зеленський.