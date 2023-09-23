Політика

Зеленський провів зустріч із керівником Судану

23 Вересня 2023 16:52
читать на русском →
зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Перехідної суверенної ради Судану Абделем Фаттам аль-Бурханом. Зустріч відбулася в аеропорту Шаннон в Ірландії.

“Дякую за послідовну підтримку Суданом суверенітету та територіальної цілісності України. Обговорили спільні виклики безпеки, а саме діяльність незаконних збройних формувань, що фінансуються Росією. Запросив підтримати ініціативу Grain from Ukraine та взяти участь у нинішньому саміті. Розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та Африки”, – прокоментував підсумки зустрічі Зеленський.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Вересня 2023 16:22

Вперше після початку війни економіка України покаже зростання – Bloomberg
23 Вересня 2023 17:29

Верещук закликала українців залишити Крим
23 Вересня 2023 15:40

США і В’єтнам працюють над угодою про найбільшу передачу зброї – Reuters
23 Вересня 2023 14:33

NYT пише про розкол між США та Україною
23 Вересня 2023 11:33

Зеленський: Питання виборів сьогодні не актуальне
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки