Суспільство

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

30 Жовтня 2022 20:24
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зеленський

Президент України Володимир Зеленський в неділю, 30 жовтня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. 

Про це він повідомив у соціальних мережах. 

Зеленський зазначив, що під час засідання обговорили ситуацію на фронті та проаналізували можливі дії російських окупантів. 

“Заслухали інформацію про можливі майбутні дії агресора. Детально зупинилися на питанні забезпечення нашого війська боєприпасами й ремонту військової техніки. Наостанок докладно проаналізували вже зроблені задля захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів кроки. Вистоїмо. Доведемо всьому світу, що ми незламні”, – написав Зеленський. 

Востаннє президент України Володимир Зеленський проводив засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у понеділок, 24 жовтня. Там йшлось про ситуацію на фронті та ліквідацію наслідків російських ударів по українській енергетичній системі. 


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