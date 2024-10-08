Політика

Зеленський провів засідання Ставки, присвячену потребам армії
8 Жовтня 2024 17:21
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Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача присвячене потребам армії.

“Доповідь Головкома Олександра Сирського: потреби армії до кінця року та на перспективу. Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно”, – повідомив Зеленский.

На Ставці також доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та інші.

“Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів”, – підкреслив презхидент.


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