Зеленський провів засідання Ставки, присвячену потребам армії

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача присвячене потребам армії.

“Доповідь Головкома Олександра Сирського: потреби армії до кінця року та на перспективу. Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно”, – повідомив Зеленский.

На Ставці також доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та інші.

“Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів”, – підкреслив презхидент.