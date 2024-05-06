Політика

Зеленський провів засідання Ставки після повернення Сирського з передової

6 Травня 2024 20:24
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зеленський, ставка
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому звернені.

Першою темою засідання була ситуація на фронті, президент заслухав доповідь головкому ЗСУ Олександра Сирського.

“Він був на передовій, безпосередньо в бригадах. Доповів про ключові виклики і потреби. Готуємося”, – сказав Зеленський.

Була також доповідь про виробництво зброї та комплектацію українських бригад. Президент заявив, що робиться все, щоб дати більше зброї для українських воїнів.

“Окремо обговорили постачання від партнерів: строки постачання і можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів від партнерів. Реальне. Фактичне. За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами”, – додав президент.


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