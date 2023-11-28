Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому йшлося про посилення фортифікації і мобільних вогневих груп, а також про роботу ППО.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

«Щойно провів засідання Ставки – особливе, тривале, детальне. Перше – фортифікація. Значно посилюємо. Усі фінанси є. Усі рішення є», – зазначив Президент.

За його словами, у цьому питанні має бути відповідна робота в громадах. «Усе абсолютно деталізовано – мін та бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання», – наголосив Зеленський.

Він повідомив, що під час засідання був також проведений аналіз нещодавніх атак проти України із застосуванням ракет, з масованими ударами дронів. «Проаналізували тактику захисту нашої протиповітряної оборони. Чітка потреба – розвиток і посилення наших мобільних вогневих груп, а також усі максимально ефективні системи ППО», – сказав глава держави.

Учасники засідання також окремо проаналізували роботу систем Patriot і NASAMS. «Усе дуже ефективно, я вдячний нашим партнерам, які допомагають нам саме з цими системами. Командувач Повітряних сил та інші відповідні командувачі, Міністерство оборони мають необхідні доручення», – підкреслив Зеленський.

Також на засіданні Ставки були заслухані доповіді командувачів за всіма фронтовими напрямками. За словами Президента, окрема увага – донецьким напрямкам: Авдіївка, Марʼїнка, район Бахмута. Там, за інформацією Зеленського, найбільш інтенсивні бойові зіткнення цієї доби.

Він висловив вдячність усім українським воїнам за силу і стійкість.

Глава держави також відзначив утримання позицій на Купʼянському напрямку.

«Обговорили також і наші дії на південних напрямках», – додав Зеленський.