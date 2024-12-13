Зеленський провів Технологічну Ставку

У п’ятницю, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Технологічної Ставки. Це було установче засідання, покликане прискорити впровадження інновацій для оборонної сфери країни.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

До роботи долучилися науковці, виробники зброї, розробники технологічних рішень, а також командувачі армії, представники розвідки та Сил безпеки. Основною темою обговорення стало посилення захисту повітряного простору України.

Особливу увагу приділили протидії дронам-камікадзе “Шахед” та ракетним загрозам. Президент повідомив, що вже є перші напрацювання щодо додаткових заходів безпеки. На наступному засіданні очікується представлення конкретних технологічних рішень. Зеленський висловив подяку всім учасникам за активну участь та ідеї.