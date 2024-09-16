Зеленський провів Ставку: обговорили чотири питання

Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача.

Як розповів глава держави, основними питаннями були обстановка на фронті, захист критичної інфраструктури, підготовка мобілізованих та виробництво дронів.

“Заслухав зведення щодо обстановки на фронті, а також детальні доповіді обох наших розвідок – СЗР та ГУР – щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах. Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах”, – повідомив Зеленський.

Другим питанням на ставці розглянули поточний стан готовності інженерного захисту на об’єктах критичної інфраструктури та календар завершення робіт.

Питання номер три – центри бойової підготовки.

“Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає”, – наголосив президент.

В кінці розглянули тему безпілотників та проблему з експортом компонентів.

“Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними”, – повідомив Зеленський.

Президент не уточнив про які саме держави-експортери йдеться мова, проте відомо, що з 1 вересня у Китаї почали діяти обмеження на вивіз з країни цілої низки дотичних до БПЛА товарів.