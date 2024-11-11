Зеленський провів Ставку: говорили про посилення ППО 

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому ухвалили рішення посилити систему протиповітряної оборони та збільшити кількість мобільних вогневих груп для боротьби з російськими дронами.

Про це повідомив Зеленський у соцмережах.

“Провів засідання Ставки. Були заслухані доповіді про подальше посилення ППО. Ухвалено рішення збільшити кількість мобільних вогневих груп у пріоритетних регіонах, які є цілями російських атак. Виконуємо раніше прийняті рішення Ставки щодо підготовки та оснащення таких груп”.

Зеленський прослухав детальну доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який повідомив про значне підсилення оборони на найбільш проблемних напрямках — Курахівському та Покровському.

Також зазначається, що на Курщині українські захисники продовжують стримувати приблизно 50-тисячне угруповання ворога за межами країни.

На засіданні обговорили програму протидії російським керованим авіабомбам (КАБ) та відзначили наявність перспективних технологічних рішень. Крім того, прозвучала доповідь про стан української ракетної програми, зокрема про розробку власних керованих авіабомб, та про трирічні контракти для виробників дронів та іншого озброєння.