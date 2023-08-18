Політика

Зеленський провів “ранкову звірку годинників”

18 Серпня 2023 13:27
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів щоденну ранкову зустріч з різними відомствами і анонсував “новини” щодо техніки від партнерів, подій на фронті та інспекції військово-лікарських комісій.  

Про це президент написав у Telegram.

“Щоденна ранкова “звірка годинників”. Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро”.

Він додав, що також говорили про ситуацію на фронті, оборонні та наступальні дії і результати застосування дронів.

Крім того, президенту доповіли про перебіг “всеохоплюючої інспекції” ВЛК, роботу СБУ щодо воєнкомів і колаборантів. Зеленський заявив, що є “хороші результати”.

Окремо президент заслухав закриті доповіді СБУ та ГУР щодо їхніх спеціальних завдань і зазначив, що  робота на цьому напрямку триває.


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