Політика

Зеленський провів перше засідання Ставки в оновленому складі

12 Лютого 2024 17:58
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війна, зеленський
Зеленський та оновлений склад Сил оборони України / Фото телеграм-каналу Зеленського

У понеділок, 12 лютого, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Це перше засідання Ставки в оновленому складі, зазанчив Зеленський.

“Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.

Доповіді Головкома Сирського та начальника Генерального штабу Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.

Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ”, – повідомив президент.

На ставці також доповідали енергетики і голови військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. 

“Подальша розбудова багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання.

Ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп”, – додав Зеленський.


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