Зеленський провів перше засідання Ставки в оновленому складі

У понеділок, 12 лютого, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Це перше засідання Ставки в оновленому складі, зазанчив Зеленський.
“Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.
Доповіді Головкома Сирського та начальника Генерального штабу Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.
Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ”, – повідомив президент.
На ставці також доповідали енергетики і голови військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей.
“Подальша розбудова багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання.
Ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп”, – додав Зеленський.