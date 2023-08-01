Зеленський провів нараду з силовиками: подробиці

Президент Володимир Зеленський провів наради з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Збройних сил та Головного управління розвідки Міноборони з приводу ситуації на фронті та наслідків атак Росією українських міст.

Про це глава держави повідомив на своєму Telegram-каналі.

“Ранок почався з важливих доповідей. Міністра (внутрішніх справ — ред.) Клименка – щодо ситуації та атак по прикордонних областях і нічного удару дронами по Харкову. Ворог атакував Харків п’ятьма “Шахедами”. Всі служби на місцях влучання, працюють”, — зазначив він. Також Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки генерала Василя Малюка з приводу завершення робіт з усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу й Херсона. Окрім того, президент заслухав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо ситуації на фронті.