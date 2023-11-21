Зеленський провів двосторонні зустрічі з Мішелем і Санду

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонні зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і президентом Молдови Маєю Санду, які перебувають в Україні з візитом, повідомляє пресслужба глави держави.

Під час зустрічі із Санду президент України відзначив важливість подальшого розвитку спільних інфраструктурних проєктів. Лідери обговорили розширення можливостей українського експорту, зокрема територією Молдови.

“Україна та Молдова мають спільну мету – членство в Європейському Союзі. І спільно рухаються до реалізації цієї мети. Дуже символічно, що зараз, через десять років після нашої Революції гідності, ми разом. Ми разом додаємо результатів для наших країн і зміцнюємо і наш регіон, і всю Європу”, – зазначив Зеленський.

Глави держав наголосили на важливості розвитку регіональної співпраці. Вони обговорили питання безпеки, а також виклики, які постають перед Україною та Молдовою в зимовий період. Крім того, сторони скоординували кроки щодо двосторонньої співпраці в енергетичній галузі.

Під час зустрічі з Мішелем президент подякував йому за візит, який відбувається в День гідності та свободи, і відзначив важливість допомоги, яку Україна отримує під час повномасштабного російського вторгнення.

“Я радий усім результатам нашої великої роботи. Усіх нас – парламенту, уряду – щодо імплементації всіх рекомендацій Європейської комісії. Ми справді розраховуємо на потужне рішення в грудні”, – сказав Зеленський.