Зеленський прокоментував перспективи надання Україні далекобійних ATACMS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позитивно ставиться до перспектив отримання Україною від США далекобійних ракет ATACMS.

«Ми ж розуміємо, для чого вони нам потрібні, і Росія розуміє, що ми будемо з цим робити. Ми дійно довго працюємо над далекобійною зброєю. Я би відповів вам узагальнено, якщо можна: я перебуваю в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї», – сказав президент на пресконференції.

19 лютого видання NBC News із посиланням на неназваних американських чиновників повідомило, що Білий дім працює над тим, щоб надати Україні сучасні модифікації балістичних ракет ATACMS із більш далеким радіусом дії, ніж у попередніх таких ракет, які надали Києву.