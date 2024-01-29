Зеленський повідомив про чисельність української армії : “У нас 880 тисяч, у нас мільйонна армія”

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна має 880 тисяч людей в армії, – це більше за цифру в 617 тисяч росіян, яку озвучив Володимир Путін як контингент Росії в Україні.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтервʼю німецькому телеканалу ARD

“Ми вдячні тим, хто повернувся будувати Україну, а не тільки воювати. В Україні дуже багато людей працюють…

У нас 880 тисяч (бійців), у нас мільйонна армія, а при цьому у нас 30 мільйонів громадян працюють, а може й більше – сказати точно не можу, тому що ми не знаємо: 6,5 чи 7,5 мільйонів людей виїхали від початку”.

Президент наголосив, що в Україні велика армія, але усі, хто є в країні, захищають Європу і світ на своїх робочих місцях.

На думку Зеленського, українці, які виїхали за кордон, мали б платити податки і в Україні, а чоловіки, які виїхали з країни незаконно, мали б повернутися.

“Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали поза законом, які мобілізаційного віку, були в Україні. І питання не в тому, знову таки підтверджую, що вони всі повинні бути на фронті, – у нас велика армія, – питання в справедливості. Ці люди повинні сплачувати податки.

Є люди, які поїхали і не повернулися. Вони не повернулися на свою роботу. Це їхнє право. Але якщо вони громадяни України, вони б мали сплачувати податки – бажано в Україну. Тому що ці гроші ми потім віддаємо нашим військовим, нашим солдатам, які нас захищають. І захищають не тільки Україну”.

Зеленський вважає, що влади інших держав не повинні повертати тих, хто виїхав з України незаконно, але повинен працювати закон.

Президент України також погодився, що Володимир Путін веде війну на виснаження. На його думку, РФ не рахує свої втрати.

“Перший рік війни Росія зовсім не користувалася, мені здається, математикою й просто викидала своїх людей. Але вони до них відносяться як до м’яса. І я не впевнений, що це виснаження для них. Їм все одно: 1, 2, 3 мільйони – скільки загине.

І зараз у нас є, наприклад, Авдіївка. Ви просто навіть не уявляєте: це паркани з їхніх людей, просто лежать люди на полі бою один на одному – це вже паркани трупів, вони їх навіть не забирають”.