Зеленський подякував Європарламенту за премію Сахарова

Володимир Зеленський, оголошений – як лідер народу України – лауреат премії імені академіка Андрія Сахарова, подякував членам Європарламенту, які вирішили присудити премію цього року не конкретній людині чи організації, а всьому українському народу.

“Свою вірність цінностям свободи та демократії українці щодня доводять на полі бою проти держави-терориста – РФ. І на цьому шляху для України дуже важливою є підтримка народів Євросоюзу”, – написав він.

Щиро вдячний @Europarl_EN і @EP_President за присудження українському народові премії імені Сахарова. Свою вірність цінностям свободи й демократії українці щодня доводять на полі бою проти держави-терориста – РФ. І на цьому шляху для 🇺🇦 дуже важлива підтримка народів 🇪🇺. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2022

Премія Сахарова (точна назва нагороди – премія “За свободу думки” імені Сахарова) вручається Європейським парламентом з 1988 року за досягнення в галузі захисту прав людини та носить ім’я радянського фізика та правозахисника, лауреата Нобелівської премії миру Андрія Сахарова.

У минулому лауреатами премії ставали, зокрема, Нельсон Мандела, Мала Юсуфзай, а також національні та міжнародні організації – наприклад, “Репортери без кордонів” або ООН.

У 2018 році була присуджена українському кінорежисеру Олегу Сенцову, у 2020 – демократичній опозиції Білорусі, у 2021 – російському опозиціонеру Олексію Навальному.