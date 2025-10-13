Зеленський підтвердив заплановану у США зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня відвідає Вашингтон, де проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Українська делегація на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко вже вирушила до Сполучених Штатів.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції з високою представницею Євросоюзу Каєю Каллас 13 жовтня.

Як уточнив Зеленський, українська делегація, до якої увійшли прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, голова Офісу президента Андрій Єрмак та голова РНБО Рустем Умєров, вже вирушила до Сполучених Штатів.

“Цього тижня я зустрінуся у Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президентові”, — сказав Зеленський.

Раніше у Financial Times вже повідомляли, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися із Володимиром Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня.

Нагадаємо, 11 жовтня лідери України та США провели телефонну розмову, яку Володимир Зеленський схарактеризував як “хорошу та дуже продуктивну”. Він зазначив, що якщо Дональду Трампу вдасться зупинити війну між Ізраїлем і ХАМАС, то “можна зупинити й інші війни, зокрема російську”.

Як повідомляло видання Axios, під час цієї розмови Зеленський знову підняв питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Наступного дня, 12 жовтня, відбулася ще одна телефонна розмова між лідерами, яку український президент також назвав “дуже продуктивною”. За даними Axios, цього разу сторони знову обговорювали потенційний продаж Україні ракет Tomahawk.