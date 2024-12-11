Політика

Зеленський підтвердив “відчутні удари” по військових об’єктах на території Росії
11 Грудня 2024 13:09
читать на русском →
війна, зеленський
Розмова Володимира Зеленського та Олександра Сирського / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив підтвердив успішні удари Збройних Сил України по російських військових об’єктах, а також об’єктах паливно-енергетичного комплексу.

Про це він заявив після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

“Це саме такі далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності – до реальності того, що війну потрібно завершувати”, – зазначив президент.

Сирськой також доповів  про ситуацію на фронті. Найзапекліші бої тривають у Донецькій області, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках.

“Російська армія, як і в листопаді, зараз, у грудні, рекордно витрачає своїх людей у боях і штурмах. Цими місяцями – листопад і грудень – рекордні російські втрати”, – додав Зеленський.

Президент подякував українським воїнам за стійкість і відзначив героїзм бійців 68-ї окремої єгерської бригади, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Крім того, обговорювалась ситуація в районах проведення Курської операції. Президент наголосив, що головною метою України залишається максимальне зменшення військового потенціалу Росії.

11 грудня російська влада заявили, що на місто Таганрог Ростовської області було здійснено ракетну атаку, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство.

Також Сили безпілотних систем та ГУР уразили нафтобазу у Брянській області.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Грудня 2024 10:52

Трамп назвав війну Росії проти України своїм головним пріоритетом у зовнішній політиці
11 Грудня 2024 10:26

Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Брянській області
11 Грудня 2024 08:52

Адміністрація Байдена планує посилити санкції проти російської нафти до приходу Трампа, – Bloomberg
11 Грудня 2024 08:19

Поліція прийшла з обшуками на об’єкти “Укрзалізниці” в Києві
11 Грудня 2024 07:50

У США затвердили продаж Україні послуг з обслуговування F-16
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
усі думки