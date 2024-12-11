Зеленський підтвердив “відчутні удари” по військових об’єктах на території Росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив підтвердив успішні удари Збройних Сил України по російських військових об’єктах, а також об’єктах паливно-енергетичного комплексу.

Про це він заявив після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

“Це саме такі далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності – до реальності того, що війну потрібно завершувати”, – зазначив президент.

Сирськой також доповів про ситуацію на фронті. Найзапекліші бої тривають у Донецькій області, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках.

“Російська армія, як і в листопаді, зараз, у грудні, рекордно витрачає своїх людей у боях і штурмах. Цими місяцями – листопад і грудень – рекордні російські втрати”, – додав Зеленський.

Президент подякував українським воїнам за стійкість і відзначив героїзм бійців 68-ї окремої єгерської бригади, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Крім того, обговорювалась ситуація в районах проведення Курської операції. Президент наголосив, що головною метою України залишається максимальне зменшення військового потенціалу Росії.

11 грудня російська влада заявили, що на місто Таганрог Ростовської області було здійснено ракетну атаку, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство.

Також Сили безпілотних систем та ГУР уразили нафтобазу у Брянській області.