Політика

Зеленський обговорив з Байденом ATACMS та Ізраїль

19 Жовтня 2023 22:34
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байден, зеленський

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 19 жовтня, провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Обговорили використання ракет ATACMS та подальше посилення “далекобійних спроможностей” України.

Він подякував Байдену за виконання домовленостей щодо далекобійних ракет. Українців надихнуло отримання ATACMS, які ефективно використовуються на полі бою, додав Зеленський.

Також політики обговорили просування формули миру — Штати надішлють свого представника на наступну зустріч радників на Мальті наприкінці жовтня.

Крім того, Зеленський відзначив візит Байдена до Ізраїлю для захисту життя цивільних людей. Також глава держави розповів американському президентові про закон щодо політично значущих осіб, який допоможе запустити переговори про вступ до ЄС, та подякував за пошук шляхів використання російських заморожених активів.


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