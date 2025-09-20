Зеленський наступного тижня зустрінеться з Трампом у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом, щоб переконати Вашингтон приєднатися до рамки гарантій безпеки, яку підтримують Київ та європейські союзники.

Як передає Bloomberg, переговори мають відбутися на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Зеленський повідомив журналістам у Києві, що очікує отримати сигнали щодо готовності США приєднатися до узгоджених механізмів безпеки.

Трамп виступить на Генасамблеї у вівторок, а Зеленський – у середу. Поки що невідомо, в який саме день відбудеться їхня зустріч. Окремо планується і зустріч перших леді США та України.

За словами Зеленського, Україна вже підготувала основу для гарантій безпеки, які готова ухвалити Європа, з урахуванням участі США. В останні тижні питання післявоєнної безпеки активно обговорюється як у Вашингтоні, так і в європейських столицях, тоді як спроби досягти перемир’я залишаються безрезультатними на тлі постійних російських обстрілів цивільних об’єктів.

Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, у липні-серпні внаслідок атак загинуло понад 500 українських мирних жителів. У ніч на суботу Росія завдала чергового масованого удару: 40 ракет і близько 580 безпілотників різних типів. Три людини загинули, десятки отримали поранення.

За даними Зеленського, 26 європейських країн уже заявили про готовність долучитися до гарантій безпеки, включно з військовим контингентом, тоді як Трамп розглядає можливість надати розвіддані та підтримку в повітрі. Водночас США поки що не зробили прямих кроків, попри публічні заяви Трампа про розчарування діями Путіна.

На зустрічі в Нью-Йорку також обговорюватимуться нові санкції проти Росії. Зеленський наголосив, що конкретні кроки США мають бути ухвалені до початку зимового періоду. Він подякував Європі за новий пакет санкцій і за посилення тарифної політики проти країн, які купують російські енергоресурси.