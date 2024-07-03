Зеленський, ймовірно, планує звільнити Шмигаля, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський планує звільнити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомляє “Українська правда” із посиланням на поінформовані джерела.

“Президент втомився від Шмигаля, це видно по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть. Це якась вже навіть більше емоційна річ, аніж прорахунок. Зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій, а Шмигаль хоч і виріс за останні роки, але за не може повністю змінитися”, — розповів співрозмовник УП .

Інший високопоставлений співрозмовник зазначив, це уже “другий захід на звільнення Шмигаля за останні два місяці”.

За даними УП, замінити Шмигаля можуть міністеркою економіки Юлією Свириденко.

Видання зазначає, що на посаду прем’єр-міністра також розглядають голову правління НАК Нафтогазу Олексія Чернишова, проте щодо його кандидатури є сумніви.