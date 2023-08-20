Зеленський: “Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО”

«Ми готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО».

Так український президент Володимир Зеленський на брифінгу в Данії відреагував на ідею, що обговорювалася минулого тижня, припинити війну на лінії фронту в обмін на вступ України до НАТО.