Політика

Зеленський анонсував “внутрішнє очищення” держави

6 Серпня 2023 20:32
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У традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський розказав про плани на наступний тиждень.

“Уже готуємося, щоб наступний тиждень іще посилив нашу державу, наші позиції. Буде нова комунікація з партнерами – заради оборонних пакетів для України. Додамо ще більше змісту міжнародним заходам серпня – вересня, які вже заплановані. І Кримська платформа, і Саміт перших леді та джентльменів, наша участь у Генасамблеї ООН, і Формула миру”, – сказав він.

Президент також анонсував подальше “очищення держави” від тих, хто “послаблює Україну своїми зловживаннями”.

“Звичайно, ми продовжимо і внутрішнє очищення нашої держави від тих, хто, на жаль, послаблює Україну своїми зловживаннями. Україні потрібна лише сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги. Якщо комусь уже здається, нібито війна «десь там» та що перемогти у війні має хтось інший, то треба повертатися в реальність”, – зазначив Зеленський, додавши, що треба щодня давати результат для України, для всіх, хто бореться заради України.


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