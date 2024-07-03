Зеленський анонсував рішення які допоможуть українцям в умовах дефіциту електрики й перебоїв з мобільним звʼязком

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що Кабмін найближчим часом представить програми, які допоможуть українцям під час дефіциту електрики та щодо стабілізації мобільного зв’язку.

“Провів сьогодні наради з урядовцями – Премʼєр-міністр Шмигаль, перша віцепремʼєр Свириденко, віцепремʼєр Федоров, міністр фінансів Марченко. Уже є чіткі деталі нових рішень для українців – нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку”, – зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що зараз потрібен “максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс”.