Політика

Зеленський анонсував рішення які допоможуть українцям в умовах дефіциту електрики й перебоїв з мобільним звʼязком
3 Липня 2024 21:42
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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що Кабмін найближчим часом представить програми, які допоможуть українцям під час дефіциту електрики та щодо стабілізації мобільного зв’язку.

“Провів сьогодні наради з урядовцями – Премʼєр-міністр Шмигаль, перша віцепремʼєр Свириденко, віцепремʼєр Федоров, міністр фінансів Марченко. Уже є чіткі деталі нових рішень для українців – нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку”, – зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що зараз потрібен “максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс”.


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