Зеленському на Ставці доповіли про випробування нових українських ракет

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, головними темами якого стали розвиток ракетної програми, виробництво зброї та відновлення енергетичної інфраструктури.

“Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети. Окремо й уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання”, – розповів президент.

Президент також поінформував про випробування нових видів ракет і подякував українським розробникам за їхню працю.

Додатково було обговорено питання контрактів на виробництво артилерійських систем.

На іншій нараді, за участі премʼєр-міністра, міністра енергетики та командувача Повітряних сил, обговорювали захист енергетичних об’єктів і хід відновлювальних робіт. Президент підкреслив важливість подальшої співпраці з партнерами для посилення української системи протиповітряної оборони.