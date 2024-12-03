Політика

Зеленському на Ставці доповіли про випробування нових українських ракет
3 Грудня 2024 16:09
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зброя, зеленський
Українська крилата ракета "Нептун / Кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, головними темами якого стали розвиток ракетної програми, виробництво зброї та відновлення енергетичної інфраструктури.  

“Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети. Окремо й уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання”, – розповів президент.

Президент також поінформував про випробування нових видів ракет і подякував українським розробникам за їхню працю.

Додатково було обговорено питання контрактів на виробництво артилерійських систем.  

На іншій нараді, за участі премʼєр-міністра, міністра енергетики та командувача Повітряних сил, обговорювали захист енергетичних об’єктів і хід відновлювальних робіт. Президент підкреслив важливість подальшої співпраці з партнерами для посилення української системи протиповітряної оборони.


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