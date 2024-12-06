Зеленського очікують на відкритті Нотр-Даму. Там також буде Трамп, – Le Monde

7 грудня у Парижі відбудеться церемонія відкриття відреставрованого Собору Паризької Богоматері. Захід збере близько сорока світових лідерів. Серед очікуваних гостей – президент України Володимир Зеленський та новообраний президент США Дональд Трамп. Для Трампа це взагалі буде перший закордонний візит після перемоги на виборах.

Як повідомляє Le Monde, Зеленський у Парижі проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, а також може поспілкуватися з Дональдом Трампом та іншими лідерами.

Єлисейський палац не розкривав журналістам списку високих гостей, проте відомо, що у Парижі чекають близько пів сотні перших осіб різних держав.