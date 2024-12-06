Політика

Зеленського очікують на відкритті Нотр-Даму. Там також буде Трамп, – Le Monde
6 Грудня 2024 17:16
читать на русском →
зеленський, трамп
Паризький кафедральний собор Нотр-Дам / Фото з офіційного сайту собору

7 грудня у Парижі відбудеться церемонія відкриття відреставрованого Собору Паризької Богоматері. Захід збере близько сорока світових лідерів. Серед очікуваних гостей – президент України Володимир Зеленський та новообраний президент США Дональд Трамп. Для Трампа це взагалі буде перший закордонний візит після перемоги на виборах.

Як повідомляє Le Monde, Зеленський у Парижі проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, а також може поспілкуватися з Дональдом Трампом та іншими лідерами.

Єлисейський палац не розкривав журналістам списку високих гостей, проте відомо, що у Парижі чекають близько пів сотні перших осіб різних держав.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Грудня 2024 18:47

РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: є загиблі та поранені
6 Грудня 2024 17:40

Росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі Кривого Рогу
6 Грудня 2024 17:16

Зеленського очікують на відкритті Нотр-Даму. Там також буде Трамп, – Le Monde
6 Грудня 2024 17:00

Україну можуть поділити на зони за відключенням світл, – ЗМІ
6 Грудня 2024 16:13

Швеція та Данія передадуть Україні 40 бойових машин піхоти CV90
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
усі думки