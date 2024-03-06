Політика

Зеленська відмовилася летіти у США на виступ Байдена через вдову Навального, – WP

6 Березня 2024 09:32
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зеленська, навальний
Президент Байден і перша леді Джилл Байден вітають Олену Зеленську у Білому домі / Фото: AP

Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому відвідати в четвер, 7 березня, звернення президента США Джо Байдена до Конгресу, оскільки її планували посадити поруч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією.

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами чиновників, знайомих із планом, передбачалося посадити першу леді Джилл Байден поруч із Зеленською та Навальною.

Однак потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт в українців, кажуть люди, знайомі з ходом обговорень у Києві. Хоча її покійний чоловік протистояв диктатору Володимиру Путіну, спадщина Навального в Україні затьмарена його минулими заявами про Крим.

Офіційний представник Білого дому сказав, що рішення Зеленської, імовірно, було пов’язане з «конфліктами в розкладі», і надіслав додаткові запитання в офіс Зеленської, яка не відповіла на прохання про коментар.

Чиновник додав, що розсаджування – це деталь, яка уточнюється ближче до кінця процесу.

Навальна також відмовилася бути присутньою на виступі Байдена, пославшись на втому.

«Юлію справді було запрошено і вона розглядала можливість поїхати, але я думаю, що всі забувають про обставини, на тлі яких розгорталися події», — сказала прессекретар Навальної Кіра Ярмиш.

За її словами, весь час з моменту смерті Навального вона була у роз’їздах.

«Сьогодні перший день, коли вона взагалі була вдома. Як і будь-якій людині, їй потрібен час, щоб прийти до тями, тому, хоча вона дуже цінує запрошення, їй потрібно хоча б трохи прийти до тями», — сказала Ярмиш.

За словами одного з американських чиновників, Білий дім, найімовірніше, не повідомив Києву про те, що Навальна вирішила відмовитись від участі.

Проте джерела заявили, що її присутність була не єдиним приводом для занепокоєння українців.

Видання пише, що зараз Україна «відчайдушно лобіює» республіканців у Палаті представників, щоб ті дозволили провести голосування на прохання Байдена про виділення 60 мільярдів доларів.


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