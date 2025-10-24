        Новини

        Завтра в Україні — дощі, грози й сильний вітер: оголошено жовтий рівень небезпеки

        Сергій Бордовський
        24 Жовтня 2025 21:14
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        У вихідні в Україні очікується нестійка погода з опадами, грозами та поривчастим вітром. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        За прогнозом, у суботу, 25 жовтня, дощитиме вночі майже по всій країні, а вдень — переважно на півночі та сході. Температура повітря на заході та півночі знизиться до +8…+12 °C, на решті території залишиться тепло — +12…+18 °C. У неділю, 26 жовтня, істотних опадів не очікується, але на заході знову пройдуть дощі, де вдень буде прохолодно — +9…+12 °C. На півдні та в центрі — до +19 °C.

        Вітер упродовж вихідних — західний, сильний. У Києві в суботу дощитиме, а в неділю опади припиняться. У столиці температура вдень становитиме близько +8…+9 °C у суботу й потеплішає до +12…+13 °C у неділю.

        За даними ДСНС України, 25 жовтня вночі у низці регіонів — Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Київській областях та в Києві — очікуються значні дощі. У Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях прогнозують грози.

        Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).


