Завтра в більшості регіонів України пройдуть дощі

У п’ятницю, 14 червня, вночі в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, удень в Україні, крім східних і Запорізької областей, прогнозуються короткочасні дощі, подекуди грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в західних, північних та Вінницькій областях уночі 10-15°, вдень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, вдень 22-27°, у південно-східній частині до 30°.

У Києві 14 червня – вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

У суботу, 15 червня, у південних, східних і більшості центральних областей дощі з грозами, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, у північних областях невеликий дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, у західних областях із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні та сході до 20°; вдень 19-24°, у південних і східних областях 22-27°.

У Києві в суботу очікується невеликий дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.